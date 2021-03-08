Игрок ФК "Рубин" Леон Мусаев получил травму на матче с "Зенитом", который сегодня проходит в Казани. Он столкнулся с сокомандником в первом тайме.

"Вынужденная замена у нас. Столкнулись в штрафной Уремович и Мусаев, не заметив друг друга. На носилках покидает поле Леон. Костюков вместо него", - написали о происходящем в группе футбольного клуба.

Фанаты клуба уже пожелали футболисту скорейшего выздоровления. Игрока увезли с поля и оказали необходимую помощь. В итоге казанский клуб выиграл матч со счетом 2:1.

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