Уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец накануне 8 марта похвасталась своим фото на обложке журнала "Татарстан".
"Для меня большая честь, что официальный журнал нашей республики "Татарстан" выбрал меня для своей праздничной обложки", - написала она в своем аккаунте в "Инстаграм".
Также в честь 8 марта детский омбудсмен РТ опубликовала в сети свое стихотворение.
"Видишь — снова весна!
Снова на улицу просится сердце.
Или я буду опять влюблена,
Или смогу хоть немного согреться.
Веришь, просто смеюсь,
Не намекая на то, что быть может...
Честно, я не люблю
Тонкого льда и ступать осторожно.
Знаешь, я подожду,
Буду вблизи я, когда ты оттаешь —
Я без тебя никуда не спешу.
Кажется, скоро меня ты узнаешь.."
Подписчики тут же засыпали Ирину Волынец комплиментами:
"Вы красотка! Только сила Татарии вместе с Россией."
"Вы лучшая, носитель и вдохновитель не только мужчин, но и нас женщин!"
"Талантливый человек талантлив во всём. А ты ещё к тому же умна и красива"
"Ирина Божественной красоты, и очень умная женщина"
"Какой душевный стих", - пишут пользователи.
Напомним, что Ирина Волынец занимает пост детского омбудсмена Татарстана с сентября 2020 года, ее назначение вызвало много споров, параллельно "всплыли" такие эпизоды биографии, как участие в телешоу на раздевание. Журналист ProKazan.ru изучил биографию Волынец и порассуждал, что говорит о Татарстане ее назначение.
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