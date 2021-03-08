Уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец накануне 8 марта похвасталась своим фото на обложке журнала "Татарстан".

"Для меня большая честь, что официальный журнал нашей республики "Татарстан" выбрал меня для своей праздничной обложки", - написала она в своем аккаунте в "Инстаграм".

Также в честь 8 марта детский омбудсмен РТ опубликовала в сети свое стихотворение.

"Видишь — снова весна!

Снова на улицу просится сердце.

Или я буду опять влюблена,

Или смогу хоть немного согреться.

Веришь, просто смеюсь,

Не намекая на то, что быть может...

Честно, я не люблю

Тонкого льда и ступать осторожно.

Знаешь, я подожду,

Буду вблизи я, когда ты оттаешь —

Я без тебя никуда не спешу.

Кажется, скоро меня ты узнаешь.."

Подписчики тут же засыпали Ирину Волынец комплиментами:

"Вы красотка! Только сила Татарии вместе с Россией."

"Вы лучшая, носитель и вдохновитель не только мужчин, но и нас женщин!"

"Талантливый человек талантлив во всём. А ты ещё к тому же умна и красива"

"Ирина Божественной красоты, и очень умная женщина"

"Какой душевный стих", - пишут пользователи.

Напомним, что Ирина Волынец занимает пост детского омбудсмена Татарстана с сентября 2020 года, ее назначение вызвало много споров, параллельно "всплыли" такие эпизоды биографии, как участие в телешоу на раздевание. Журналист ProKazan.ru изучил биографию Волынец и порассуждал, что говорит о Татарстане ее назначение.