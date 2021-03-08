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Фото rtdety.tatarstan.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец показала фото с обложки и собственные стихи

08.03.2021, 15:11 188 8 prokazan.ru

Уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец накануне 8 марта похвасталась своим фото на обложке журнала "Татарстан". 

"Для меня большая честь, что официальный журнал нашей республики "Татарстан" выбрал меня для своей праздничной обложки", - написала она в своем аккаунте в "Инстаграм". 

Также в честь 8 марта детский омбудсмен РТ опубликовала в сети свое стихотворение.

"Видишь — снова весна!
Снова на улицу просится сердце.
Или я буду опять влюблена,
Или смогу хоть немного согреться.

Веришь, просто смеюсь,
Не намекая на то, что быть может...
Честно, я не люблю
Тонкого льда и ступать осторожно.

Знаешь, я подожду,
Буду вблизи я, когда ты оттаешь —
Я без тебя никуда не спешу.
Кажется, скоро меня ты узнаешь.."

Подписчики тут же засыпали Ирину Волынец комплиментами:

"Вы красотка! Только сила Татарии вместе с Россией."
"Вы лучшая, носитель и вдохновитель не только мужчин, но и нас женщин!"
"Талантливый человек талантлив во всём. А ты ещё к тому же умна и красива"
"Ирина Божественной красоты, и очень умная женщина"
"Какой душевный стих", - пишут пользователи. 

Напомним, что Ирина Волынец занимает пост детского омбудсмена Татарстана с сентября 2020 года, ее назначение вызвало много споров, параллельно "всплыли" такие эпизоды биографии, как участие в телешоу на раздевание. Журналист ProKazan.ru изучил биографию Волынец и порассуждал, что говорит о Татарстане ее назначение. 

Дети Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
08 марта 2021
17:34
Только в нашей стране возможно. Играла на раздевание и пробилась во власть. Многому она научит детей.
Горожанин
2
08 марта 2021
17:59
Опять весна, опять врачи, Опять не даст, опять строчи. Не намекая может быть, стихи Мои бессмысленные и плохи.
Горожанин
2
08 марта 2021
18:12
Просто смеюсь, никуда не спешу, В забальзаковском стиле дам, Мемуары в своих ожиданиях пишу, Что признаешь меня Роттердам.
Горожанин
1
08 марта 2021
18:15
Осторожно! Поскачу по толстому льду, Честно, когда ты внезапно оттаешь, Старый свет в моем дерзком бреду, Веришь, меня скоро вблизи ты узнаешь.
а
0
08 марта 2021
18:25
В депутаты только такие и идут, которые могут туда продолбится любой ценой, любыми путями.
Горожанин
0
08 марта 2021
21:17
Я поэт, зовут Незнайка --от меня всем балалайка!
В ответ на комментарий пользователя
Опять весна, опять врачи, Опять не даст, опять строчи. Не намекая может быть, стихи Мои бессмысленные и плохи.
Развернуть
Горожанин
0
08 марта 2021
21:21
Я пиит, болезный Цветик,из палаты шлю приветик!
В ответ на комментарий пользователя
Осторожно! Поскачу по толстому льду, Честно, когда ты внезапно оттаешь, Старый свет в моем дерзком бреду, Веришь, меня скоро вблизи ты узнаешь.
Развернуть
Горожанин
0
08 марта 2021
22:11
С трудом уловил смысл стиха. Это шантаж? Типа она налево угрожает пойти согреваться, но тут же признает, что сильно согревать ее уже никто не станет. Это, личная интрижка, выяснение отношений, есть общественно важное чтиво?
Горожанин
0
08 марта 2021
22:46
Безнравственно для детского омбудсмена стишки такие опубликовывать.Еще более странно для замужней многодетной мадам, бальзаковского возраста,"буду снова влюблена и ты скоро меня узнаешь ",или это мемуары из прошлой жизни?

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20:39, 01.02.2021
На митинге в поддержку Навального задержали мужчину с ледорубом
08:19, 01.02.2021
«Я не хочу быть рабом программы»: мужчина в Пермском крае собрал Терминатора, который умеет шутить
06:15, 31.01.2021
31 января в Ульяновской области объявили днем траура после ДТП с 12 погибшими
19:15, 30.01.2021
«Я нарисую на снегу ***»: депутата КПРФ Сахалинской области могут уволить за матерные песни
16:15, 30.01.2021
Сын российского арт-блогера погиб в ванной из-за смартфона
15:40, 30.01.2021
Президент Татарстана направил соболезнования главе Ульяновской области в связи с крупным ДТП
11:13, 30.01.2021
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
05:30, 30.01.2021
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, 30.01.2021
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
22:28, 27.01.2021
Юного футболиста ФК «Иртыш» зарезал неизвестный около пивного магазина
20:23, 27.01.2021
Подросток упал с моста и разбился на глазах у водителей в Нижнем Новгороде
05:15, 27.01.2021
Неравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
19:01, 26.01.2021
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
08:35, 26.01.2021
Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться в России
15:51, 25.01.2021
«Это уникальный случай»: в январе засняли ползающего по сугробу майского жука
12:08, 24.01.2021
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
19:35, 22.01.2021
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16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
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01:15, 22.01.2021
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Парень поджег себя ради развлечения: это попало на видео
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