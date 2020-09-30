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«Шальная императрица»: что говорит о Татарстане назначение Ирины Волынец новым детским омбудсменом

30.09.2020, 11:45 167 3 prokazan.ru

Пожалуй, главной темой прошедшей недели в Татарстане оказалось назначение Ирины Волынец уполномоченной по правам ребенка. Ее прошлое заставило спорить всех о том, может ли такой человек быть детским омбудсменом. Журналист ProKazan Рамиль Акберов покопался в биографии новой "Мэри Поппинс" татарстанских детей и порассуждал, что такое назначение говорит о всех нас.   

Ну что, триумфально победившие на выборах единоросы и прочие одиннадцать думских друзей Путина и Минниханова начинают делить портфели и должности. Казалось бы, ничего интересного: один назначенец скучнее другого. Все давно уже сказал таксист из фильма "Брат": «Выбираешь худого, через полгода толстый, лицо в телевизор не лезет, жить тебя учит». Справедливости ради, в Татарстане такие не все. Хотя бы в части спорта: зожник Нагуманов скоро превратит Альметьевск в столицу российского триатлона. Другой вопрос - зачем. Но мы не об этом

Как всегда, скуку развеяла прекрасная дама - Ирина Волынец, которая заняла пост уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане. На посту она меньше недели, но уже стала уникальным цветком на фоне республиканского чиновничества. Госпожа Волынец стала местной Собчак: в том смысле, что «кандидат против всех». Прошлое женщины, кажется, обидело каждого. Новоиспечённый омбудсмен в бурной (проклятый т9 выдаёт слово «дурной», я это решительно осуждаю)) молодости, как говорят, успела поучаствовать в сомнительных телевизионных шоу и попозировать там топлес. Впрочем, сама героиня этого не подтверждает, мы приложим фото, судите сами. Также дама высказывалась насчёт изучения татарского: насильно мил не будешь, язык учить не надо, говорила она.

Источник: скриншот из видео
Источник: скриншот из видео
Знакомьтесь, дети: новая уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец в своей веселой молодости

Сначала претензии к Ирине мне показались не такими существенными. Ну да, творила женщина глупости в молодости, так кто из нас без греха. А про изучение татарского - мнение, как дырка в эчпочмаке, есть у каждого.

Но все прелести этой мадам открываются при дальнейшем изучении биографии. Оказалось, что после работы журналистом на одном из местных телеканалов наша героиня немного позанимались бизнесом и подалась в политику. Вот тут ее широкой душе нашлось, где развернуться; она создала ПДПР (это не ругательство, а "Партия духовного преображения России"). Потом Волынец вступила в движение Николая Старикова - сторонника теории мирового заговора англосаксов и прочих масонов. 

Где-то в это время Ирина Владимировна и оседлала тему семьи и детей. Сорвала джекпот, не иначе: карьера пошла теперь в гору. Создала "Национальный родительский комитет", и как говорится, хорошенько разгулялась: инициатива об уголовке за пропаганду гомосексуальности, предложение перенести День России на голосование по поправкам в Конституцию. Ну и что же делать с такой красавицей, подумали наши депутаты. И назначили ее омбудсменом по правам детей. Кстати, все могло быть ещё хуже: Волынец в 2018 хотела выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, но за несколько часов до конца срока приемов документов передумала участвовать в выборах и великодушно решила уступить будущую победу Владимиру Владимировичу. В том же году будущего детского омбудсмена некая актриса обвинила в избиении.

В общем, не биография, а просто песня. Мне вспоминается «Шальная императрица» Аллегровой, а вам?

Кстати, в своей группе "В Контакте" мы провели опрос об отношении местных жителей к назначению Волынец. Большинство опрошенных считают, что человек с такой биографией не может быть детским омбудсменом. Правда, многие согласны с ее позицией по изучению татарского языка, а самым больше всего лайков собрал комментарий, автор которого не видит в прошлом Ирины Владимировны ничего страшного.

 

 

Это могла быть очень красивая история превращения девицы с веселым прошлым в счастливую многодетную мать. Этакая Мария Египетская из Татарстана: та в молодости была блудницей, но прониклась религией и стала христианской святой. Только в России 21 века, где духовные скрепы православия и ислама начинают и побеждают, в такие чудеса, как ни странно, не особо верится. А так хотелось бы, конечно.

Вот в торжество лицемерия верится лучше. Лихие и относительно свободные 90-ые прошли: времена нынче другие, да и голой грудью никого не удивишь, интернет есть почти у каждого. А кушать хочется. Тут и появилась возможность оседлать повестку семейных скреп. Что Волынец успешно и сделала. Свято место пусто не бывает. Теперь она займется вашими детьми. Остается надеяться, что новый омбудсмен на волынке (немного калумбура) сыграет не только про такие отвлеченные понятия, как духовность и «гей-пропаганда», но и про что-то более приближенное к реальности. Те же поборы в школах или детские пособия, к примеру.

Мир начал немножечко сходить с ума: на некоторых должностях появляются люди с очень неожиданным прошлым. Сразу на память приходит Зеленский: сериал «Слуга народа» проложил ему дорогу на пост Президента. На Украине не бывал, но судя по комментариям местных жителей, пока особых перемен к лучшему в незалежной пока нет. Вот еще один пример: недавно в Костромской области выборы главы сельского поселения выиграла уборщица. Вы возразите: классно же, демократия работает. Все не так просто. Выставить свою кандидатуру ее надоумил уже бывший глава сельского поселения. А что, видимость конкуренции нужна, а уборщицу на выборах я как-нибудь уж выиграю, подумал чиновник. И ошибся: народ посчитал, что как минимум уборка местной администрации не помешает и выбрал женщину. Правда, сама победительница такой победе, похоже, не особо рада: говорят, что из страха сбежала из деревни. Занял ли бывший глава место уборщицы, не сообщается.

Источник: соцсети
Источник: соцсети
Победе уборщицы Марины Удгорской на выборах, кажется, рады все, кроме нее самой

Наверно, если должность «защитника детей» в государстве занимает человек, о некоторых поступках которого этим самым детям не особо хочется рассказывать, а выборы выигрываются «по приколу» - проблема даже не в этих людях, а в самом государстве. Вы спросите, а в чем логика назначения на пост уполномоченного по правам ребенка человека с такими взглядами и прошлым? А ответ простой: наше государство в последнее время не отличается последовательностью, с чего бы ему на этот раз нарушать эту традицию. Не надо искать логику и справедливость в публичном доме нашей действительности.

Ирина Волынец - это история о нынешней России. В моде была показушная свобода - они плясали топлес на всяких сомнительных шоу. Пришел консерватизм - теперь эти же люди восславляют правителя и борются против людей, занимающихся сексом по-другому. Сменит государство пластинку и прикажет всем стать толерантными - угадайте, кто первым бросится на защиту ЛГБТ и парадов под радужными флагами?

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комментарии

Горожанин
0
30 сентября 2020
11:53
А учителей из школ увольняют за фото в купальниках (!)
Горожанин
0
30 сентября 2020
12:25
Мда, ну и биография
горожанка
0
30 сентября 2020
12:49
а кто без греха в прошлом и в настоящим? кто может судить ее? все руководители что ли кристально чистые и честные, как они свои богатства получили и приумножили? пусть поработает человек на этом месте, там видно будет, а ее предшественница что уж очень хорошего для детей сделала?
Горожанин
0
30 сентября 2020
12:55
Наконец то кровать досталась по назначению, теперь хоть каждый месяц меняй
Горожанин
0
30 сентября 2020
12:56
А какие должностные обязанности обмудсмента? Новые законы навязывать всем или только с такими же яжмамками тусить, из СУчка и дома трудных подростков, постоянно мелькающих в ваших новостных шедеврах? Если последнее, то они друг друга стоят, поговорят на общем языке Power in the money, money in the power )))
Горожанин
0
30 сентября 2020
13:01
С этой вашей любимой Агиной Алтынбаевой их надо свести на ринге, в краткосрочной перспективе. Должно получится отличное шоу.

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Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
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