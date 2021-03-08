В Казани сотрудник автомойки угнал машину клиента, сообщает "Татарстан-24".

Мужчина уверяет, что это не угон. По его словам, он хотел съездить в автосервис и убрать царапину с бампера машины. Хозяин авто сообщил в поли. Был объявлен план "перехват". На парковке по улице Минская вора задержали. Оказалось, что прав у задержанного нет. Сам мужчина рассказал, что хозяин автомобиля оставил на мойке машину и уехал. Однако работник, передвигаясь по территории бокса, якобы случайно поцарапал бампер. И для того, чтобы избежать разбирательств, он решил съездить в сервис. Недалеко от места его и задержала полиция.

Позже выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался судом.

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