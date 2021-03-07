Завтра, 8 марта, погода в Татарстане заметно ухудшится, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Как говорят синоптики, завтра ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 500−1000 м, ветер до 20 м/с. Из-за обилия снега предупреждают о возможных снежных заносах. На дорогах также образуется гололедица. Минимальная температура воздуха ночью будет 10-15 градусов холода однако днем потеплеет до 2-7 градусов ниже нуля.

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