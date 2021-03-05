Разыскиваются красивые девушки: на улицах Казани появились необычные ориентировки

5 февраля улицы Казани оказались обклеены необычными ориентировками: изображены на них не преступники, а красивые девушки, которых разыскивает полиция.

Каждой дана индивидуальная характеристика, на ориентировках также указан номер телефона, по которому следует обратиться в случае обнаружения разыскиваемой.

Как оказалось, разыскиваемые девушки – актрисы нового сериала ТНТ, а постеры с ними — оригинальная промоакция. Дозвонившись по номеру телефона, можно услышать голос одной из девушек, которая призывает не беспокоиться и приглашает к просмотру нового комедийного сериала «Девушки с Макаровым».

«Девушки с Макаровым» — это история о том, как в полицейском отделе московского района Бутово будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров (Павел Майков) и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга», — сообщает пресс-служба ТНТ.

«Девушки с Макаровым» — с 9 марта в 20.00 на ТНТ! 16+