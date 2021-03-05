Ночью в многоквартирном доме по адресу улица Дальняя, 5 в Казани врачи "Скорой" спасали 35-летнюю женщину и 7-летнего ребенка. Семья отравилась угарным газом.

По предварительной версии, причина - в неисправности тяги, в ее отсутствии.

С отравлением средней степени тяжести женщину и ребенка госпитализировали в больницу № 7.

С начала года в республике было зарегистрировано 22 случая отравления угарным газом. Ночное происшествие на Дальней станет 23 случаем. Погибли от отравления 5 человек, пострадали 44 человека, из них 16 - дети.