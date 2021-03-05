История подростка, жестоко расправившегося со своей семьей, потрясла страну. 1 марта 16-летний подросток в Пермском крае зарубил мать, сестру и отца, а сам на такси скрылся. Его нашли через 2 дня. Причем, поначалу искали в качестве подозреваемого отца семейства, так как один из трупов был изуродован так, что в нем не признали взрослого мужчину. Когда эксперты установили, что среди погибших - не подросток, ориентировку поменяли.

Сегодня задержанный подросток начал давать показания. Его доставили к родному дому, и там он показал, как убивал. Делал он это обстоятельно, спокойно, шаг за шагом показывая следователям последовательность своих действий в тот день.

К тройному убийству, по предварительной версии, мог привести конфликт. Подросток не хотел идти в школу. Словесная перепалка с родителями привела к тому, что юноша схватился за топор, убил сначала маму, потом отца. Дождался, пока домой придет 12-летняя сестра, и ее тоже зарубил.

Семья была благополучной, отец промышлял заработками вахтовым методом, мать работала медицинской сестрой в районной больнице.

Подросток рассказал, что специально сильно изуродовал лицо отца и надел на него свои вещи, чтобы сбить полицейских с правильного пути. И это у него получилось. Он признался, что хотел скрыться. О раскаянии - пока ни слова.