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Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита
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06:00, сегодня
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Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

04.03.2021, 11:31 0 prokazan.ru
Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять в ипотеку до 50 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей.
 
Новые условия действуют для большинства базовых программ: «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование».
 
«Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день они из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».
 
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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