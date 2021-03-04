3 марта на 781 километре трассы М-7 «Москва-Уфа» произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, 45-летняя женщина, водитель машины «Шевроле Авео», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и дистанцию, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный КАМАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки получила травму головного мозга, 27-летняя пассажирка получила ушибы.

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