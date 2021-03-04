На официальном сайте мэрии Казани появилось официальное уведомление о предстоящем масштабном отключении водоснабжения в целом ряде домов в татарстанской столице. 5 марта на сутки отключат воду в некоторых домах Советского района. Необходимость в этом связана с проведением ремонтных работ на водопроводе.

Отключение состоится в 9 утра 5 марта. Воду обещают вернуть в 9 утра 6 марта. Так что в праздники казанцы без воды не останутся.

Список адресов, жители которых вынуждены будут потерпеть временные неудобства:

ул.Журналистов, 57, 57а, 57а корп.1, 57б, 57в, 62, 62 корпуса 1, 2, 2а, 3, 8, 9, 9а, 13, 15, 17, 18; 62/4, 62 лит.А, 101а, 101 корп.1, 103, 103 (все корпуса), 105, 105 (все корпуса), 107, 107 (все корпуса);

Сибирский тракт, четные дома с №44 по №78 и нечетные дома с №45 по №75;

1-я Вольская;

2-я Вольская;

Односторонка Ноксинская;

Троицкая Нокса;

поселки Карьер, Нагорный и Новая Сосновка.

Мэрия и "Водоканал" просят жителей этих домов заранее сделать запас питьевой и технической воды. Если понадобятся автоцистерны, то их могут предоставить по заявке. Заявку можно сделать по номеру +7(843)231-62-60.