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Фото: mk-hakasia.ru

Десятки домов в Казани 5 марта на сутки останутся без воды

04.03.2021, 08:32 1 prokazan.ru
На официальном сайте мэрии Казани появилось официальное уведомление о предстоящем масштабном отключении водоснабжения в целом ряде домов в татарстанской столице. 5 марта на сутки отключат воду в некоторых домах Советского района. Необходимость в этом связана с проведением ремонтных работ на водопроводе.

Отключение состоится в 9 утра 5 марта. Воду обещают вернуть в 9 утра 6 марта. Так что в праздники казанцы без воды не останутся.

Список адресов, жители которых вынуждены будут потерпеть временные неудобства:
 
ул.Журналистов, 57, 57а, 57а корп.1, 57б, 57в, 62, 62 корпуса 1, 2, 2а, 3, 8, 9, 9а, 13, 15, 17, 18; 62/4, 62 лит.А, 101а, 101 корп.1, 103, 103 (все корпуса), 105, 105 (все корпуса), 107, 107 (все корпуса);
Сибирский тракт, четные дома с №44 по №78 и нечетные дома с №45 по №75; 
1-я Вольская;
2-я Вольская;
Односторонка Ноксинская;
Троицкая Нокса;
поселки Карьер, Нагорный и Новая Сосновка.
 
Мэрия и "Водоканал" просят жителей этих домов заранее сделать запас питьевой и технической воды. Если понадобятся автоцистерны, то их могут предоставить по заявке. Заявку можно сделать по номеру +7(843)231-62-60.
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комментарии

Гараж
0
04 марта 2021
09:04
Течет ручей, бежит ручей и я ничья и ты ничей.

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