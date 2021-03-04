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Фото: соцсети

В Казани городские власти напомнили о том, что парковки в течение 3 праздничных дней будут бесплатны

04.03.2021, 08:18 4 0 prokazan.ru
Приятный подарок не только дамам, но и мужчинам решили сделать городские власти Казани в три предстоящих праздничных дня. Все муниципальные парковки 6, 7 и 8 марта 2021 года будут доступны казанцам и гостям города совершенно бесплатно. Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии.
 
Эта практика - для Казани не новая. Городские власти делают бесплатными муниципальные паркинги практически в каждые общие праздники. Это делается еще и для поддержки казанских предприятий малого и среднего бизнеса.
 
Напомним, что сейчас, по льготным условиям, на городских парковках оставлять автомобили платно можно с 7 до 18 часов. Если машину оставляют на период до 15 минут, плату вносить не нужно. Ранее оплата бралась за парковку с 7 до 21 часа.
Парковки Праздники Дороги Казань
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