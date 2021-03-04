В Казани водитель "Мерседеса" решил припарковать свой автомобиль на железной дороге. Из-за этого не могли проехать локомотивы. Информация о странном инциденте появилась в Телеграмм-канале Mash Iptash.

Очевидцы сообщили, что водителю надо было выйти в магазин, и другого места для спонтанной парковки он, похоже, не нашел.

Все случилось на Горьковском шоссе. Машинисты поездов, по инструкциям, должны остановиться, если на путях есть преграда и не допустить аварии, если такая возможность есть. Именно это и сделал машинист на фото.

Он терпеливо дождался водителя иномарки. На сколько машинист опоздал в итоге в свое депо, история умалчивает.