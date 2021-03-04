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Фото: социальные сети

В Казани водитель «Мерседеса» перекрыл дорогу поездам, припарковав машину прямо на переезде

04.03.2021, 06:00 187 1 prokazan.ru
В Казани водитель "Мерседеса" решил припарковать свой автомобиль на железной дороге. Из-за этого не могли проехать локомотивы. Информация о странном инциденте появилась в Телеграмм-канале Mash Iptash.
 
Очевидцы сообщили, что водителю надо было выйти в магазин, и другого места для спонтанной парковки он, похоже, не нашел.
 
Все случилось на Горьковском шоссе. Машинисты поездов, по инструкциям, должны остановиться, если на путях есть преграда и не допустить аварии, если такая возможность есть. Именно это и сделал машинист на фото.
 
Он терпеливо дождался водителя иномарки. На сколько машинист опоздал в итоге в свое депо, история умалчивает.
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комментарии

Горожанин
0
04 марта 2021
06:49
Люди думают только о себе

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