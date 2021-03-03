Казань этой зимой буквально завалило снегом, и высота снежного покрова местами составляет 62 сантиметра и более.

Как правило, в республиканской столице снег сходит к середине апреля, об этом напомнил казанцам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор и доктор географических наук Юрий Переведенцев.

В этом году, по его словам, сроки могут измениться. Если активно таяние стартует уже в марте, то снег сойдет раньше, и не исключено, что выпадет снова, но уже в мае, когда его никто не ждет. Если метели задержатся, то вероятно позднее таяние снежного покрова.

Второй вариант более вероятен, поскольку снежный покров в этом году плотный за счет обильных снегопадов, перемежающихся с сильными морозами.

Весна-2020 началась в Казани в середине марта, снега уже не было, и это был абсолютный метеорологический рекорд за 145 лет наблюдений.