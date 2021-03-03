История пятилетнего мальчугана с особенностями психического развития поразила всю страну. Ребенка обнаружили на улице в Вольске Саратовской области.

Причина смерти - переохлаждение, но перед гибелью он пережил страшное: его били и насиловали, следы сексуального насилия обнаружены на теле.

Мать малыша сообщила, что сын был лунатиком и нередко ходил по ночам. Она пояснила, что чадо, вероятно, именно при таких обстоятельствах и ушло ночью из дома. Сама она, с ее слов, проснулась ночью покормить младшего ребенка, но не обнаружила дома старшего.

Она отправила своего 38-летнего сожителя искать ребенка. Он является отчимом мальчику, и именно он вызвал полицию.

На его одежде найдены кровь и биологические следы, будет проведена экспертиза. 2 марта мужчина был задержан. Ему вменили убийство ребенка. Дадут оценку и действиям матери, органов опеки.

Тело ребенка с расстройством психики в одном белье нашли на улице в Вольске 1 марта недалеко от дома, где он проживал с семьей и отчимом.