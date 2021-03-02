Следственный комитет Республики Татарстан завершил расследование дела об изнасиловании несовершеннолетней в Казани. Следствию удалось установить, что 32-летний водитель эвакуатора действительно совершил действия сексуального характера в адрес ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет.

Интересы ребенка представляет юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с «Зоной права».

Следствие пришло к выводу, что мужчина увидел девочку на парковке у здания УГИБДД МВД Татарстана в августе прошлого года. Сама девочка-подросток говорит, что на мужчине был спецжилет с надписью "ОГИБДД".

Незнакомец помог ей прогнать пристающих к ребенку собак и любезно предложил подбросить до дома. Изнасиловал он ребенка прямо в автомобиле неподалеку от Мирного.

Следователи также установили, что водитель эвакуатора ранее попадал в поле зрения полицейских: на него жаловалась бывшая жена, которую он продолжал избивать даже после того, как пара развелась. Тогда ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. На этот раз штрафом мужчина вряд ли отделается.