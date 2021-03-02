Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: stena.ee

СК: завершено расследование дела об изнасиловании 13-летней жительницы Казани водителем эвакуатора

02.03.2021, 19:00 273 2 prokazan.ru
Следственный комитет Республики Татарстан завершил расследование дела об изнасиловании несовершеннолетней в Казани. Следствию удалось установить, что 32-летний водитель эвакуатора действительно совершил действия сексуального характера в адрес ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет.
Интересы ребенка представляет юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с «Зоной права».
 
Следствие пришло к выводу, что мужчина увидел девочку на парковке у здания УГИБДД МВД Татарстана в августе прошлого года. Сама девочка-подросток говорит, что на мужчине был спецжилет с надписью "ОГИБДД".
 
Незнакомец помог ей прогнать пристающих к ребенку собак и любезно предложил подбросить до дома. Изнасиловал он ребенка прямо в автомобиле неподалеку от Мирного.
 
Следователи также установили, что водитель эвакуатора ранее попадал в поле зрения полицейских: на него жаловалась бывшая жена, которую он продолжал избивать даже после того, как пара развелась. Тогда ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей. На этот раз штрафом мужчина вряд ли отделается.
Казань Криминал Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Президент Татарстана отчитал министров за чиновников, которые попадались на взятках
«Лобовое стекло продавилось»: в Казани на машину упала глыба льда с крыши надземного перехода
16 человек спасли в Татарстане при пожаре в пятиэтажном доме
Полицейские Казани задержали кондуктора, который сбежал с выручкой
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
«Платите наличкой»: в общественном транспорте Казани нельзя оплатить проезд банковской картой
Увеличилось количество завозных случаев коронавируса: оперштаб Татарстана раскрыл свежие данные
3 и 4 марта в Казани и Татарстане проверят систему оповещения об опасностях
Женские ОПГ в Татарстане: «матрешки, войны между районами и связь с чушпанами»
Снегопады и до -7: синоптики рассказали о погоде в Татарстане на неделю
Водитель БМВ в Казани врезался в грейдер, который убирал снег
На трассах Татарстана с 1 апреля ограничат движение для большегрузов
По стопам Элвина Грея: певец из Татарстана Салават Фатхутдинов стал советником министра культуры
«Ак Барс» будет играть без капитана: Данис Зарипов пропустит старт серии
В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе власти хотят изъять еще 262 участка
В Казани прорвало канализацию и сточными водами затопило Фермское шоссе
В Казани кондуктор городского автобуса похитил всю выручку и сбежал в первый же свой рабочий день
В РТ суд взыскал еще 50 тысяч рублей в пользу предпринимателя, которого полицейский избил прикладом
Исследование: каждая третья жительница Казани мечтает на 8 марта получить вовсе не подарок
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
19:25
Из-за попустительства поганых мусоров пострадал ребенок
Обыватель
0
02 марта 2021
19:38
Опять не мне повезло, а какой-то стерве.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ