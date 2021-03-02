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Фото: abakan-news.net

3 и 4 марта в Казани и Татарстане проверят систему оповещения об опасностях

02.03.2021, 13:27 8 0 prokazan.ru

В Казани и Татарстане 3 и 4 марта пройдет проверка систем оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

3 марта с 10:30 до 11:30 пройдет передача проверочных сообщений по сетям телерадиовещания.

С 09:30 до 10:30 будет организована проверка речевых сиренных установок по муниципальным образованиям Татарстана. С 10:00 до 10:30 начнется проверка электросирен в Казани и других районах республики.

4 марта с 09:00 до 09:30 будет организована проверка системы информирования населения на транспорте в трамваях и троллейбусах с запуском видеоролика.

В ведомстве попросили граждан соблюдать спокойствие и не паниковать.

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комментарии

Горожанин
0
02 марта 2021
13:49
Почему 3 и 4 ? Работают же все и не услышат многие . Восьмого было бы лучше , послушали бы как это звучит.

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