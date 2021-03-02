В Казани 1 марта произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, по предварительным данным, водитель машины «БМВ» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер под управлением 50-летнего водителя. В это время он убирал снег на проезжей части.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

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