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Фото: kzn.ru

Водитель БМВ в Казани врезался в грейдер, который убирал снег

02.03.2021, 10:34 217 3 prokazan.ru

В Казани 1 марта произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, по предварительным данным, водитель машины «БМВ» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер под управлением 50-летнего водителя. В это время он убирал снег на проезжей части.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

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ДТП ГИБДД Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
20
02 марта 2021
11:02
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Горожанин
0
02 марта 2021
11:23
Бмв головного мозга, грейдер вправил немного
Горожанин
0
02 марта 2021
11:26
Ну , возраст "оператора" грейдера и пассажира беэмве написали , а про возраст шофера немецкого авто нет , что за ..?

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