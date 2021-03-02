Капитан "Ак Барса" Данис Зарипов не сможет поддержать свою команду на льду в первых стартовых матчах в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.

"Снежные барсы" должны буду сыграть с нижегородским "Торпедо". Об отсутствии в команде капитана рассказал главный тренер Дмитрий Квартальнов.

Накануне Зарипов в первый раз за последнюю неделю вышел на лед в рамках тренировочного процесса. Он реабилитируется после полученной травмы. Тренер уверен, что Зарипову требуется еще время, чтобы полностью восстановиться, и только потом он сможет выйти на лед.

Отсутствие капитана не может не огорчать команду и болельщиков, в текущем сезоне Зарипов сыграл 35 матчей и набрал 23 очка.