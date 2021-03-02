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Фото: allhockey.ru

«Ак Барс» будет играть без капитана: Данис Зарипов пропустит старт серии

02.03.2021, 09:06 208 1 prokazan.ru
Капитан "Ак Барса" Данис Зарипов не сможет поддержать свою команду на льду в первых стартовых матчах в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина.
 
"Снежные барсы" должны буду сыграть с нижегородским "Торпедо". Об отсутствии в команде капитана рассказал главный тренер Дмитрий Квартальнов.
 
Накануне Зарипов в первый раз за последнюю неделю вышел на лед в рамках тренировочного процесса. Он реабилитируется после полученной травмы. Тренер уверен, что Зарипову требуется еще время, чтобы полностью восстановиться, и только потом он сможет выйти на лед.
 
Отсутствие капитана не может не огорчать команду и болельщиков, в текущем сезоне Зарипов сыграл 35 матчей и набрал 23 очка.
 
Хоккей Спорт Татарстан Казань
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комментарии

Димас
0
02 марта 2021
10:02
Продлить контракт с ним ещё лет на 10, и зарплату минимум в два раза повысить...

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