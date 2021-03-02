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Фото: скриншот с видеоролика

В Казани в заброшенном доме при пожаре погиб бродяга

02.03.2021, 08:47 30 0 prokazan.ru
Пожар в заброшенном доме в Кукморе унес жизнь бездомного человека. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, сообщается в МЧС.
 
Около полуночи на пульт дежурного ГУ МЧС поступило тревожное сообщение о том, что на улице Толстого загорелся деревянный дом. В нем в последние годы никто не проживал.
 
Ветхое строение к моменту приезда пожарных было полностью охвачено пламенем. После того как его потушили, сотрудники пожарной службы обнаружили при осмотре внутри обгоревший труп мужчины. Личность его пока не установлена, но предполагается, что мужчина был бездомным, искавшим приюта в заброшенном доме. Не установлены пока и причины возгорания.
 
Происшествия Смерть МЧС Казань
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