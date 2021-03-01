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Фото МЧС РТ

Мужчина и женщина погибли во время пожара в квартире в Зеленодольске

01.03.2021, 13:56 154 1 prokazan.ru
Трагедией обернулось небольшое возгорание в жилой квартире в Зеленодольске. Сразу после полудня 1 марта поступило сообщение в пожарную охрану о том, что горит квартира на первом этаже дома № 3 по проспекту Строителей.
 
На место происшествия отправились сотрудники расчета ПСЧ-53. Выяснилось, что горит постельное белье на площади 3 квадратных метра. На окнах были установлены металлические решетки. В квартире обнаружили женщину и мужчину, их оперативно передали сотрудникам "Скорой помощи", но медики уже ничего не смогли сделать, оба погибли.
 
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
 

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комментарии

Гараж
0
01 марта 2021
14:07
Как могло загорается постельное белье. Может от сотового телефона или батарейка.

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