Трагедией обернулось небольшое возгорание в жилой квартире в Зеленодольске. Сразу после полудня 1 марта поступило сообщение в пожарную охрану о том, что горит квартира на первом этаже дома № 3 по проспекту Строителей.

На место происшествия отправились сотрудники расчета ПСЧ-53. Выяснилось, что горит постельное белье на площади 3 квадратных метра. На окнах были установлены металлические решетки. В квартире обнаружили женщину и мужчину, их оперативно передали сотрудникам "Скорой помощи", но медики уже ничего не смогли сделать, оба погибли.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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