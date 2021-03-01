В республиканской столице сотрудники ГИБДД провели успешную операцию по задержанию наркодилеров. Двое торговцев запрещенными веществами могли бы не попасть в поле зрения стражей порядка, если бы не грязные регистрационные номера на машине.

Именно из-за них автомобиль "Хендай" был остановлен дорожными инспекторами. Однако при общении и пассажир иномарки, и водитель начали вести себя крайне неадекватно, что вызвало обоснованные подозрения у полицейских. Они провели досмотр машины и обнаружили в салоне целых 68 плотно упакованных свертков.

Находку исследовали специалисты судебно-медицинской экспертизы и установили, что в свертках были марихуана, мефедрон и гашиш в крупном размере: марихуаны - 400 граммов, мефедрона - 214 граммов, и чуть более половины грамма гашиша.

Часть товара дилеры, которым 20 и 22 года, уже успели сбыть, разложить по тайникам в Казани. Остальное изъято. Оба подозреваемых арестованы, возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ.

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