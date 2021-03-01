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Фото: пресс-служба УМВД РФ по г. Казани

«Спалились по глупости»: в Казани полицейские случайно задержали дилеров с 68 свертками наркотиков

01.03.2021, 10:53 219 2 prokazan.ru
В республиканской столице сотрудники ГИБДД провели успешную операцию по задержанию наркодилеров. Двое торговцев запрещенными веществами могли бы не попасть в поле зрения стражей порядка, если бы не грязные регистрационные номера на машине.
 
Именно из-за них автомобиль "Хендай" был остановлен дорожными инспекторами. Однако при общении и пассажир иномарки, и водитель начали вести себя крайне неадекватно, что вызвало обоснованные подозрения у полицейских. Они провели досмотр машины и обнаружили в салоне целых 68 плотно упакованных свертков.
 
Находку исследовали специалисты судебно-медицинской экспертизы и установили, что в свертках были марихуана, мефедрон и гашиш в крупном размере: марихуаны - 400 граммов, мефедрона - 214 граммов, и чуть более половины грамма гашиша.
 
Часть товара дилеры, которым 20 и 22 года, уже успели сбыть, разложить по тайникам в Казани. Остальное изъято. Оба подозреваемых арестованы, возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ.

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комментарии

Гараж
0
01 марта 2021
11:25
Я вот все думаю чем водка отличается от наркотиков И там идут алкалоиды и тут идут алкалоиды. И почему у наркоманов не болят зубы. Значит всё-таки в наркотиках есть питательные вещества - раз они вызывают удовольствие и раз организм их перерабатывает. Видимо они необходимы как медицинское средство. Ведь раньше в Германии их покупали свободно, только деньги заплати.
Гараж
0
01 марта 2021
11:44
Хочу сказать что алкоголизм и наркотики вызывают смертность населения. Общая смертность в РТ, включая и вредные факторы, составляет 177 человек в день. Это по Республике Татарстан. Или каждый день в РТ умирает или гибнет каждый из 22000 человек.

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