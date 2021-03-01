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Фото: sterhluki.ru

МЧС: в Татарстане прогнозируется сильный туман в первый день весны

01.03.2021, 08:01 37 0 prokazan.ru
ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан предупреждает, что весна в регионе начнется с сильного тумана. Он может сохраняться в течение первой половины дня. И это при прогнозируемом морозе местами до 28 градусов.
 
Спасители настоятельно советуют жителям республики надевать одежду со световозвращающими элементами, не переходить проезжую часть в неположенных местах, ведь видимость будет плохой.
 
Тем, кто за рулем, рекомендовано исключить резкие маневры на дороге и быстрое торможение. Тем, кто собирался 1 марта на природу, спасатели советуют взять с собой исправные приборы навигации и средства связи. В тумане возможно все.

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