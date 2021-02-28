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Фото: МВД РТ

Смертельное ДТП в Татарстане унесло жизнь 25-летней девушки

28.02.2021, 19:29 739 4 prokazan.ru
Около 15.30 в последний день февраля на восьмом километре обхода Волжска и Зеленодольска произошла авария, в которой погибла молодая девушка.
 
Столкнулись "Киа Рио" м "Газель". Предварительно установлено, что "Киа" двигалась со стороны Зеленодольска. Машина попала в занос, водитель не смог выровнять ее и совершил столкновение со встречной "Газелью".
 
Основной удар пришелся в пассажирскую часть "Киа". За рулем иномарки была 25-детняя девушка, которая на месте скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
Пассажиров в иномарке не было, водитель "Газели" не пострадал.
 
ДТП Дороги Смерть Татарстан
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комментарии

Гараж
2
28 февраля 2021
19:39
Тут такой анализ можно сделать.Что Газель массой больше и она за счёт массы глушит более мелкий автомобиль. Боковой удар более пробивной. Неудачно развернуло. Женщины плохо тормозят в гололедицу.
Почему шоссе не двойное?
0
28 февраля 2021
20:17
Гляньте на фото алкаши несчастные! Где тут вторая полоса автобана? И это в нефтяной республике????? Куда деваете деньги? Москалям дарите?
Горожанин
0
28 февраля 2021
20:20
Похоже дорожники - любители гомосексуальных утех слишком заняты, чтобы работать
лщ аге
0
28 февраля 2021
20:36
Соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия.
Очень рекомендую обратиться к юристам и подавать в суд. Дорога не обработана реагентом, судя по фото, что, возможно и привело к трагедии. Суд должен быть выигран.

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