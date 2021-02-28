Около 15.30 в последний день февраля на восьмом километре обхода Волжска и Зеленодольска произошла авария, в которой погибла молодая девушка.

Столкнулись "Киа Рио" м "Газель". Предварительно установлено, что "Киа" двигалась со стороны Зеленодольска. Машина попала в занос, водитель не смог выровнять ее и совершил столкновение со встречной "Газелью".

Основной удар пришелся в пассажирскую часть "Киа". За рулем иномарки была 25-детняя девушка, которая на месте скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Пассажиров в иномарке не было, водитель "Газели" не пострадал.