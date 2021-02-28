Социальные сети и новостные ленты потрясает громкий скандал: единственная в России официальная трансгендерная пара сначала заявила, что намерена развестись, а теперь и вовсе супруги развязали информационную войну.

Один из супругов обвинил второго в неверности, в изменах. Второй в долгу не остался и обвинил первого в наговорах и клевете. Полем боя стал Instagram.

"Нож в спину, я в шоке. Не ожидал такого", - заявил Виктор Аскаров (ныне - муж, а ранее - женщина). Он обвинил жену Эрику (ранее была мужчиной) в клевете.

Виктор предполагает, что проблемы возникли из-за того, что отношения в семье были поставлены на паузу. "Она сама придумала и сама начала копаться в этом", - сказал супруг. Несмотря на то, что Виктор нашел объяснение поведению Эрики, он открыто объявил ей войну, пригрозив, что всем расскажет то, "что она не хотела бы обнародовать". И у него, в отличие от супруги, обвинившей Виктора в изменах, есть реальные и убедительные доказательства.

Свадьбу пара сыграла зимой 2019 года в Казани. Эрика и Виктор Аскаровы были признаны первой в России официальной трансгендерной парой.

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