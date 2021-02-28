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Фото: turktime.com

Жительницу Казани признали самой красивой волейболисткой мира

28.02.2021, 13:36 84 1 prokazan.ru
Имя Алисы Маненок в один день облетело зарубежные издания. Ее назвали самой красивой волейболисткой в мире за всю историю этого спорта. 25-летняя уроженка Находки сейчас живет в Казани, учится на факультете журналистики и социологии Казанского Федерального университета и успешно выступает за волейбольную сборную своего вуза.
Титул самой красивой волейболистки планеты Алисе присвоили греческие эксперты издания Gazzetta.
В Казани Алиса широко известна своим участием в модельных показах, шоу. В 2015 году она заняла второе место на конкурсе "Мисс Татарстан".
 
В 2018 году Алиса получила право представить РФ на World Beauty Queen в Сеуле (Южная Корея). Там равных ей не нашлось, и девушка уверенно заняла первое место.
 
Алиса трепетно относится к тайне личной жизни, на страничках ее Инстаграма не встретишь фото с мужчинами, поскольку девушка считает позорным выставлять личное напоказ. У казанской студентки сегодня уже набралось почти 100 тысяч подписчиков в Instagram.

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комментарии

Гараж
1
28 февраля 2021
13:42
Пройдет лет 10 и она состарится и будет простой и невзрачной.Счастлив тот кто не только богат, но и может сохранить богатство.

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