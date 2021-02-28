Имя Алисы Маненок в один день облетело зарубежные издания. Ее назвали самой красивой волейболисткой в мире за всю историю этого спорта. 25-летняя уроженка Находки сейчас живет в Казани, учится на факультете журналистики и социологии Казанского Федерального университета и успешно выступает за волейбольную сборную своего вуза.

Титул самой красивой волейболистки планеты Алисе присвоили греческие эксперты издания Gazzetta.

В Казани Алиса широко известна своим участием в модельных показах, шоу. В 2015 году она заняла второе место на конкурсе "Мисс Татарстан".

В 2018 году Алиса получила право представить РФ на World Beauty Queen в Сеуле (Южная Корея). Там равных ей не нашлось, и девушка уверенно заняла первое место.

Алиса трепетно относится к тайне личной жизни, на страничках ее Инстаграма не встретишь фото с мужчинами, поскольку девушка считает позорным выставлять личное напоказ. У казанской студентки сегодня уже набралось почти 100 тысяч подписчиков в Instagram.

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