В Татарстане 35-летний депутат Айдаровского сельского поселения Тюлячинского района обокрал свою любовницу. Информация об этом появилась в соцсетях.

Известно, что кража произошла летом прошлого года на даче. Мужчина забрал у сожительницы банковскую карту и сначала снял у нее 7 тысяч рублей, а затем еще 235. Украденные деньги он потратил. В данный момент было заведено уголовное дело.

В соцсетях жители активно обсуждают это происшествие.

"У депутатов просто такая привычка: воровать у народа, а любовница - это тоже народ!" - смеются жители.

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