Рано утром 28 февраля в Казани сгорел магазин, об этом сообщает МЧС Татарстана.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 7:30 из павильона по адресу Мавлютова, 14д. Здание стоит отдельно, на тушение было задействовано 35 человек. За 40 минут пожар на площади 180 квадратных метров ликвидировали, погибших и пострадавших нет.

На место выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.