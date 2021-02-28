Наверх

Новости Казани и РТ

Фото пресс-служба МЧС РТ

В Казани сгорел павильон в Приволжском районе

28.02.2021, 10:37 124 2 prokazan.ru

Рано утром 28 февраля в Казани сгорел магазин, об этом сообщает МЧС Татарстана. 

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 7:30 из павильона по адресу Мавлютова, 14д. Здание стоит отдельно, на тушение было задействовано 35 человек. За 40 минут пожар на площади 180 квадратных метров ликвидировали, погибших и пострадавших нет. 

На место выезжал прокурор Приволжского района Казани Наиль Исмагилов. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Происшествия Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Синоптики вновь прогнозируют метель в Татарстане
«Воруют у народа, любовница - тоже народ»: в Татарстане депутат украл у возлюбленной 242 тыс. рублей
В Казани задержали двух человек на акции в память Немцова
В Казани рядом с проезжей частью обнаружили труп мужчины
В Татарстане росгвардейцы спасли из огня пьяного мужчину, выломав дверь в его квартиру
Минздрав Татарстана опубликовал свежую статистику по заражениям COVID-19
«Проезда нет, тупик»: в селе Татарстана скорая с ребенком не могла проехать из-за узких дорог
В Казани такси перевернулось после сильного удара «лоб в лоб»
В Татарстане предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ездят без билетов в автобусах
В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке
В Татарстане восстановили движение на трассах после сильной метели
Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба
Китайцы нам помогут: партеры из Поднебесной помогут Казани в очистке Волги и рекультивации полей
«Остались в Казани»: певица МакSим рассказала, чем сейчас зарабатывают на жизнь ее родители
«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
28 февраля 2021
11:13
Замыкание проводки. Знак плюс с электронами. Он мог где то из-за воды сомкнуться со знаком минус. Пошло задымление, а там пластик. Вот и все.
Гараж
0
28 февраля 2021
11:24
Вообще часть учёных считает что вокруг атома вращается электронное облако. Микромир до конца не изучен.Ну там учёные частицы находят,но что там на самом деле точно никто сказать не может. Мир текуч. Течет зерно из ведра. Также течет вода. Также течет металл. Возможно, что из мелких частиц.Но никто толком ничего не видел-одни массы.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ