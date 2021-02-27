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Фото ProKazan.ru

Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни

27.02.2021, 07:33 44 0 prokazan.ru
На дорогах будет гололед

В Татарстане вновь ожидают неблагоприятную погоду. Такой прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 27 февраля, синоптики обещают сильный снег, местами метель, а также снежные заносы и гололедицу. Ветер юго-восточный умеренный, в некоторых местах порывистый до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -12..-14˚, однако к утру можно ожидать повышения до до -7..-9˚ а днем и вовсе потеплеет до-5..-7˚. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

Завтра, 28 февраля, обстановка с погодой будет аналогичная. Ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер северный, северо-западный умеренный. Ночью и утром -9..-14˚, при прояснениях до -18˚, днем воздух прогреется до -7..-12˚. На дорогах сохранится сильная гололедица и  заносы.

В понедельник, 1 марта, снега уже не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. Вновь похолодает ночью и утром до -18..-23˚, однако днем будет теплее - 10..15˚ градусов холода. 

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