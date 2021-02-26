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Фото: kazantransport.ru

В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя

26.02.2021, 19:00 1 prokazan.ru
В казанском общественном транспорте начали устанавливать специальные приборы, которые фиксируют признаки усталости у водителя. Системы уже установлены в 73 автобусах, курсирующих по городским маршрутам. Работает ноу-хау на том же принципе, что и программы для распознавания лиц.
 
Об этом рассказала пресс-служба ассоциации АТП республики Татарстан. Работает это так: на уровне лица шофера устанавливают небольшую камеру, которая не мешает ему управлять транспортным средством. Камера фиксирует в режиме нон-стоп выражение лица водителя, мимику, программа анализирует возможные признаки усталости на лице.
Программа автоматически включается, когда автобус развивает скорость более 15 километров в час. Сработает тревожная сигнализация, если у шофера обнаружится часто зевание, определенное характерное расположение зрачков, которое возникает у человека на грани засыпания. Звуковой сигнал будет достаточно громким, чтобы разбудить и взбодрить засыпающего шофера.
 
Пока системы работают в тестовом режиме. Тестирование завершится к 1 января 2022 года.
 
Ожидается, что такие системы смогут существенно снизить количество аварий с участием общественного транспорта, виновниками которых становятся водители автобусов.
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комментарии

Нечто
0
26 февраля 2021
19:33
Такая же система например в московском трамвае, светит в глаза, стоит закрыть вагон встает у них и сведения уходят куда надо

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