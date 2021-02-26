В казанском общественном транспорте начали устанавливать специальные приборы, которые фиксируют признаки усталости у водителя. Системы уже установлены в 73 автобусах, курсирующих по городским маршрутам. Работает ноу-хау на том же принципе, что и программы для распознавания лиц.

Об этом рассказала пресс-служба ассоциации АТП республики Татарстан. Работает это так: на уровне лица шофера устанавливают небольшую камеру, которая не мешает ему управлять транспортным средством. Камера фиксирует в режиме нон-стоп выражение лица водителя, мимику, программа анализирует возможные признаки усталости на лице.

Программа автоматически включается, когда автобус развивает скорость более 15 километров в час. Сработает тревожная сигнализация, если у шофера обнаружится часто зевание, определенное характерное расположение зрачков, которое возникает у человека на грани засыпания. Звуковой сигнал будет достаточно громким, чтобы разбудить и взбодрить засыпающего шофера.

Пока системы работают в тестовом режиме. Тестирование завершится к 1 января 2022 года.

Ожидается, что такие системы смогут существенно снизить количество аварий с участием общественного транспорта, виновниками которых становятся водители автобусов.