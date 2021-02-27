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Фото: tulpar.rbsmi.ru

Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда

27.02.2021, 06:00 79 0 prokazan.ru
Женщина погибла от переохлаждения, замерзнув по пути от машины такси до подъезда. Произошло это в городе Карталы Челябинской области. Метель была такой сильной, что 66-летняя горожанка так и не смогла найти спасительный вход в подъезд.
 
Женщина возвращалась домой с работы. Из-за метели она вызвала такси. Таксист заявил, что дороги неочищенные, и к подъезду он подвезти свою пассажирку не сможет. Он высадил ее недалеко от места назначения, насколько позволяли подъездные пути, и женщине пришлось идти до своего подъезда пешком.
 
В буране она заблудилась. Она звонила по номеру экстренной помощи, и звонок зафиксирован, сообщили в администрации города. Оператор попросил пострадавшую оставаться на месте, и уже через 10 минут приехали спасатели, полиция, но женщину найти им не удалось.
 
Тело погибшей обнаружили только на следующее утро, когда дорожные службы выехали на расчистку города. 

Кстати, в экстренную службу в ту ночь звонила не только женщина, но и сам таксист - мужчина страшно переживал, добралась ли его пассажирка до дома.

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