Женщина погибла от переохлаждения, замерзнув по пути от машины такси до подъезда. Произошло это в городе Карталы Челябинской области. Метель была такой сильной, что 66-летняя горожанка так и не смогла найти спасительный вход в подъезд.

Женщина возвращалась домой с работы. Из-за метели она вызвала такси. Таксист заявил, что дороги неочищенные, и к подъезду он подвезти свою пассажирку не сможет. Он высадил ее недалеко от места назначения, насколько позволяли подъездные пути, и женщине пришлось идти до своего подъезда пешком.

В буране она заблудилась. Она звонила по номеру экстренной помощи, и звонок зафиксирован, сообщили в администрации города. Оператор попросил пострадавшую оставаться на месте, и уже через 10 минут приехали спасатели, полиция, но женщину найти им не удалось.

Тело погибшей обнаружили только на следующее утро, когда дорожные службы выехали на расчистку города.

Кстати, в экстренную службу в ту ночь звонила не только женщина, но и сам таксист - мужчина страшно переживал, добралась ли его пассажирка до дома.