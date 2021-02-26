Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд руб и увеличил чистую прибыль

В 2020 году розничное кредитование банка «Открытие» росло в 3,5 раза быстрее рынка, а годовая прибыль приблизилась к 85 млрд рублей.

По предварительной оценке, чистая прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года по МСФО, с учетом внутригрупповых операций, составила 84,9 млрд. Об этом на пресс-конференции в Москве 25 февраля сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Совокупный кредитный портфель за 2020 год увеличился до 1,627 трлн рублей против 1,362 трлн годом ранее. Объем средства клиентов в банке (с учетом портфеля казначейства) в 2020 году достиг 1,924 трлн рублей против 1,738 трлн по итогам 2019-го. При этом объем средств клиентов в банке по-прежнему существенно превышает объем кредитов, несмотря на высокие темпы роста кредитного портфеля.

Объем выдачи кредитов в рознице в 2020 году увеличился на 19% и достиг 281 млрд рублей. Банк занял второе место по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе. Число активных розничных клиентов достигло 3,1 миллиона.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года вырос на 20% и достиг 152 млрд рублей. Объем средств клиентов МСБ в банке за 2020 год увеличился на 56% до 320 млрд рублей. Число активных клиентов МСБ банков «Открытие» и «Точка» достигло 510 тысяч. Рост активной клиентской базы за два года составил 58%.

Корпоративный кредитный портфель в 2020 году увеличился на 13% и впервые в истории банка превысил 1 трлн рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и достиг 1,192 трлн рублей.

Банк «Открытие» первым на рынке в 2020 году предложил программу поддержки клиентов малого и среднего бизнеса. Всего же за время пандемии в 2020 году в качестве мер поддержки банк выдал более 14 тысяч розничных кредитов на 42,9 млрд рублей, около 3,4 тысячи кредитов компаниям МСБ на 34,7 млрд рублей, профинансировал более 100 проектов в корпоративном и инвестиционном бизнесе на 85 млрд рублей.

Общая сумма поддержки клиентов во время пандемии в рамках государственных и собственных программ банка «Открытие» в 2020 году составила 162,6 млрд рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.