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«TikTok и футбол»: как жители Татарстана провели праздничные выходные

26.02.2021, 11:36 1 prokazan.ru

В длинные выходные сильные морозы заставили многих остаться дома. Это сказалось и на поведении абонентов в сети. В эти дни жители Татарстана звонили на треть чаще и провели времени в сети в 1,5 раза дольше, чем годом ранее. Такой информацией поделились аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные своих клиентов в регионе.

23 февраля мужчины принимали голосовые поздравления в первой половине дня, пик разговоров пришелся на время с 9:00 до 11:00. А виртуальные открытки получали с 18:00 до 20:00 – в этот период жители республики обменялись онлайн-информацией, объем которой сопоставим с 8 миллионами фото, загруженными в сеть. 30% трафика ушло на интернет-сообщества. Листали ленту и постили фото чаще в Instagram и ВКонтакте. Делились видео в Youtube и TikTok, к слову, сервис мини-клипов первый год вошел в топ-3 популярных соцсетей в «мужские» выходные.

По данным онлайн-кинотеатра «МегаФон ТВ», мужчины в выходные смотрели героическое кино и спортивные соревнования. В топе был футбол, баскетбол и турнир по смешанным единоборствам. Много зрителей собрали первые, после зимнего перерыва, футбольные матчи Кубка России и Лиги чемпионов.

Среди фильмов рейтинг возглавила российская военная драма «Ржев» 2019 года, снятая по повести Вячеслава Кондратьева. На втором месте списка – патриотический боевик «Балканский рубеж». Киноленты советских лет о военных годах и мужественных подвигах «Они сражались за Родину», «Летят журавли» также были востребованы в эти дни.

Актуальными подарками ко Дню защитника Отечества стали смарт-часы, внешние аккумуляторы и моноподы. Продажи этих аксессуаров в салонах МегаФона в преддверии праздника выросли более, чем в два раза.

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комментарии

Гараж
0
26 февраля 2021
12:01
Мегафон ТВ неудобно.Лучше через вставной тв-тюнер с програмкой dVB-t2 или типа ТВ скачанного как программка с полей маркет. Там вспотеешь с этим Мегафон ТВ.

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