В Республиканской клинической больнице Татарстана врачи спасли беременную женщину, у которой обнаружили опухоль матки на первом же УЗИ. Историю рассказали на странице учреждения в «Инстаграм».

«Узлов оказалось пять, с первого триместра врачи уговаривали сделать аборт, так как выносить ребенка она не сможет. Четыре узла не несли никакой угрозы малышу, а вот пятый вырос до дна матки. Но женщина никак не могла отказаться от долгожданного малыша. На 19 неделе миома была уже гигантская и сдавливала поджелудочную железу, диафрагму и вызывал боли у пациентки. Врачи решили, что пришло время оперировать», - говорится в сообщении.

Операция была рисковая, при худшем раскладе пациентка могла потерять и ребенка, и матку. Огромный узел вытащили через косую мышцу живота, где сделали разрез. Операция прошла успешно, ребенка удалось сохранить. Сейчас женщина лежит на сохранении дома.

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