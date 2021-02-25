Сегодня ночью в поселке Васильево на пожаре спаслись 11 человек. Они вовремя услышали сигнал пожарного извещателя и смогли покинуть горящий дом

По данным МЧС Татарстана, сигнал о происшествии поступил из дома №38 по улице Стекольная, горел одноэтажный дом из кирпича, он был охвачен огнем по всей площади - она составляла 56 квадратных метров. Сработали извещатели, дом покинули все, кто в нем находился, это 11 человек, из них 8 детей, которых спасли родители. Добавим, что прибор оповещения был установлен в доме в 2019 году как многодетной семье.

Погибших и пострадавших в происшествии нет, причиной возгорания в МЧС называют неправильный монтаж электрооборудования.

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