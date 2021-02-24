В 2021 году в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Янковского. Тарифы повысятся из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

Минпромторг предполагает, что утилизационный сбор на легковые и грузовые машины вырастет на 25%, а на спецтехнику – в два раза. Это может произойти уже в первом квартале года.

Также отмечается, что себестоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, поэтому повышение утилизационного сбора станет дополнительным фактором роста стоимости тепловой, а в некоторых регионах — и электроэнергии.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития России до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%)», — пишет СМИ.

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