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Фото: ruzaregion.ru

СМИ: в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество

24.02.2021, 10:07 147 4 prokazan.ru

В 2021 году в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Янковского. Тарифы повысятся из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

Минпромторг предполагает, что утилизационный сбор на легковые и грузовые машины вырастет на 25%, а на спецтехнику – в два раза. Это может произойти уже в первом квартале года.

Также отмечается, что себестоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы, поэтому повышение утилизационного сбора станет дополнительным фактором роста стоимости тепловой, а в некоторых регионах — и электроэнергии.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития России до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%)», — пишет СМИ.

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комментарии

Гараж
0
24 февраля 2021
10:16
Российские граждане сами голосуют за это. То есть они сознательно на выборах отдают предпочтение тем кто будет повышать на тепло.
Стас
0
24 февраля 2021
10:36
Политика обдирания населения до костей. Все во благо населения и страны.
Горожанин
0
24 февраля 2021
10:38
Не никто не голосует это бессмысленно
В ответ на комментарий пользователя
Российские граждане сами голосуют за это. То есть они сознательно на выборах отдают предпочтение тем кто будет повышать на тепло.
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Горожанин
0
24 февраля 2021
11:11
В том что и дело что не голосуют, а сидят дома в то время как вместо них члены изберкома на пеньках показатели в пользу партии воров и жуликов делает
В ответ на комментарий пользователя
Российские граждане сами голосуют за это. То есть они сознательно на выборах отдают предпочтение тем кто будет повышать на тепло.
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