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Фото: скриншот видео

«Был выбор женщина или бутылка»: в Казани два месяца бомжует «американец из Лос-Анджелеса»

24.02.2021, 09:01 198 2 prokazan.ru

В Казани на улице Космонавтов молодая пара встретила мужчину, который на английском языке просил деньги на клей, чтобы починить обувь. Молодые люди предложили мужчине помощь – отвезти его в приют, на что он согласился. Но оказалось, что он уже был в приюте и сам ушел.

«Мужчину накормили, заселили в теплый вагончик. Однако утром он был уже сильно пьян и ушел в неизвестном направлении. Он принес с собой алкоголь и напился. Позже мы выяснили, что несколько месяцев назад его уже привозили в Приют. Он представился «американцем из Лос-Анджелеса», который бомжует 2 месяца. Переночевав, он на следующий день напился и ушёл», - сообщают на странице «Приюта человека».

Молодым людям, которые его привезли, иностранец сказал: «У меня был выбор, женщина или бутылка, я выбрал бутылку. Зря».

«Призываем вас, будьте бдительны, сейчас очень много мошенников, много тех, кто зарабатывает попрошайничеством. Поэтому если вы увидите бездомного человека, никогда не давайте ему денег (он их скорее всего пропьёт), а лучше позвоните в 112», - заключили в приюте.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
24 февраля 2021
09:07
"Америкэн бой" в Казани !?
Горожанин
0
24 февраля 2021
09:30
Очередной понос от проказань.

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