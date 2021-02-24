В выходные в Казани вновь произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, напротив дома №1 по улице Бакалейная 62-летняя пассажирка упала в салоне общественного транспорта. При этом водитель автобуса нарушил ПДД и уехал с места происшествия.

«В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга, ушибленную ссадину кисти, ушиб левого предплечья, ушиб правой голени», - говорится в сообщении.

Всего за праздничные дни в Казани произошло 753 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими – 5 столкновений машин, 2 наезда на препятствие и падение пассажира в салоне автобуса. В результате 3 водителя и 8 пассажиров (в том числе ребенок) - получили травмы различной степени тяжести.

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