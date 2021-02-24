Наверх

Новости Казани и РТ

Иллюстративное фото источник: Prokazan.ru

В Казани пассажирка упала в салоне автобуса, водитель уехал с места ДТП

24.02.2021, 09:29 10 0 prokazan.ru

В выходные в Казани вновь произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, напротив дома №1 по улице Бакалейная 62-летняя пассажирка упала в салоне общественного транспорта. При этом водитель автобуса нарушил ПДД и уехал с места происшествия.

«В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга, ушибленную ссадину кисти, ушиб левого предплечья, ушиб правой голени», - говорится в сообщении.

Всего за праздничные дни в Казани произошло 753 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими – 5 столкновений машин, 2 наезда на препятствие и падение пассажира в салоне автобуса. В результате 3 водителя и 8 пассажиров (в том числе ребенок) - получили травмы различной степени тяжести.

К другим новостям: 

- Уже два месяца в столице Татарстана бомжует "американец из Лос-Анджелеса". Его несколько раз привозили в приют, но бесполезно. Что он рассказал про себя.

- «400 рублей, чтобы проехать Миллениум?»: жители Казани вновь жалуются на высокие цены на такси.

ДТП Общественный транспорт ГИБДД Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Был выбор женщина или бутылка»: в Казани два месяца бомжует «американец из Лос-Анджелеса»
«400 рублей, чтобы проехать Миллениум?»: жители Казани вновь жалуются на высокие цены на такси
В МЧС Татарстана рассказали подробности о пострадавших на пожаре в дачном доме в Казани
Молодая женщина пропала в Казани неделю назад
Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
Женщина в темных очках, которая пропала в Казани шесть дней назад, найдена
В Казани задержали мужчину, который угнал из автосалона Мерседес
Еще три человека скончались от коронавируса в Татарстане
Опубликовано видео с места страшной аварии в Татарстане, где погибли четверо
В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз
В лобовом столкновении на трассе в Татарстане погибли четыре человека
Соцсети: в Казани машина застряла на ступенях на территории Кремля
В 30-градусные морозы в Казани улицу затопило кипятком
Полицейские в Татарстане спасли девушку на «Инфинити», у которой сломались стеклоподъемник и колесо
«Зачем голым пупком на фоне мечети?»: в Казани блогерша возмутила горожан танцем у Кул Шариф
На проспекте Ибрагимова в Казани перекрыто движение
«Метшину показать всю эту кашу»: жители Казани вынуждены обходить кучу снега на тротуаре по дороге
В Советском районе Казани горел дачный дом, предварительно есть пострадавшие
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
Татарстан ждет мороз до -39 градусов
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ