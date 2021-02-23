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Фото ProKazan.ru

Татарстан ждет мороз до -39 градусов

23.02.2021, 05:00 114 0 prokazan.ru
Также будет сильный ветер и гололед

Сегодня, 23 февраля, в Татарстане будет аномально холодная погода до -39 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

Будет облачно, ночью ожидается небольшой снег и ветер до 18 метров в секунду. Ночью похолодает до -28 … 33 градусов, однако при прояснениях будет значительно холоднее - до -39 градусов. Днем ожидается небольшое потепление: термометр будет около 22-27 градусов холода. На дорогах ожидается гололедица.

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комментарии

Нечто
0
23 февраля 2021
06:24
.... термометр будет.... Что будет то, колхозники блин....

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