В Казани должен состояться суд над генеральным директором ООО "ПКФ "Рекор". Женщина признала свою вину в крупном мошенничестве, в результате которого бюджет лишился почти миллиона - 928 тысяч рублей.

По данным республиканской прокуратуры, организация, которой руководила женщина, с лета 2017 года и по ноябрь 2019-го поставляла спецодежду для госпредприятий. Она участвовала в аукционах на поставку. При этом бизнес-леди пользовалась дополнительным преимуществом наценки в 15% для организаций инвалидов. Ее компания к таковым не относится.

Всего предпринимательница "вытащила" из бюджета 928 тысяч. После того, как факты стали известны, и было возбуждено уголовное дело, она признала вину. В добровольном порядке она возместила всю сумму. Но это не спасет ее от приговора за мошенничество. Дело уже направлено прокурорами в суд.

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