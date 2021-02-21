Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: kazanreporter.ru

В Казани женщина-предприниматель похитила из бюджета почти миллион при поставках спецодежды

21.02.2021, 07:00 105 3 prokazan.ru
В Казани должен состояться суд над генеральным директором ООО "ПКФ "Рекор". Женщина признала свою вину в крупном мошенничестве, в результате которого бюджет лишился почти миллиона - 928 тысяч рублей.
 
По данным республиканской прокуратуры, организация, которой руководила женщина, с лета 2017 года и по ноябрь 2019-го поставляла спецодежду для госпредприятий. Она участвовала в аукционах на поставку. При этом бизнес-леди пользовалась дополнительным преимуществом наценки в 15% для организаций инвалидов. Ее компания к таковым не относится.
 
Всего предпринимательница "вытащила" из бюджета 928 тысяч. После того, как факты стали известны, и было возбуждено уголовное дело, она признала вину. В добровольном порядке она возместила всю сумму. Но это не спасет ее от приговора за мошенничество. Дело уже направлено прокурорами в суд.

Читайте также:

 
 
 
 
 
 
Суд Казань Криминал Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Все жилые дома в Казани планируется оснастить приборами погодного регулирования
Живые души: в Казани выставили на продажу общежитие вместе с его жителями
Закапывал жертв заживо: на свободу досрочно вышел один из самых опасных бандитов 90-х - Гоша из РТ
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет
Новая поликлиника открылась для жителей микрорайона Танкодром в Казани
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
Главу следкома Лениногорского района Татарстана подозревают в получении взятки 4 млн рублей
«Вспомните себя»: жительница Казани пожаловалась на молодых девушек, которые выпивали в подъезде
Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
Не платила налоги: за долг в 170 тысяч рублей приставы отобрали у жительницы Казани дорогой Porsche
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
07:45
Коррупция растет с каждым днем и никакого шевеления со стороны властей, а тех кто начинает бороться с коррупционерами сажают в тюрьму
Гараж
0
21 февраля 2021
08:05
Это единственный путь у всех предпринимателей России. Как только открывается возможность так сразу это произойдет и будет присвоение типа находки кошелька на полу. Умные люди делают так, они знают если товар хорошо продается, особенно вещевой, то обязательно то что он скоро продаваться не будет и как дело сделано, то они сразу прекращают производство. Ну кому такое производство выгодно если там получается что вложили то и получили . Деньги желательно оборотить в зелёные или золото. Или положить в банк.
Обыватель
0
21 февраля 2021
08:24
Почему меня возбуждает Вагина Алтынбаева? Думаю, потому что она похожа на мужика
Горожанин
0
21 февраля 2021
08:27
Для России великого русского - это все равно что одна копейка.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ