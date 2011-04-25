Материал не найден!

Новости Казани и РТ
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Власти Казани напомнили о бесплатных парковках до 23 февраля
Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, нужен ли тест на антитела после прививки от коронавируса
Не долечили: житель Казани собщил, что его бабушка, от которой избавились в больнице, умерла
В Татарстане впервые за три месяца зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудника штаба Навального в Казани освободили после акции 31 января
«Казанский феномен»: почему дети в Татарстане снова потянулись в ОПГ и как их спасти?
Экс-чиновник из Казани показал отдых на Мальдивах и обнаженную Нюшу
Водитель иномарки в Казани после столкновения врезался в столб и сбил 60-летнюю женщину
При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф
Суровый подарок на мужской праздник: в Татарстане 23 февраля ожидается до - 38 градусов
Медики в Татарстане спасли 4-летнего малыша, который наелся магнитных шариков
«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году
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