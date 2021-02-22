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Банк «Открытие»: 100 тысяч рублей + верность и порядочность – идеальный мужчина по версии женщин ПФО

22.02.2021, 11:00 0 prokazan.ru

Прекрасный и сильный пол разошлись во взглядах на то, какими основными качествами должен обладать настоящий мужчина, а также сколько он должен зарабатывать. Для большинства женщин важны верность и порядочность, тогда как мужчины ценят ум и знания. Около половины женщин мечтают об идеальном мужчине с заработком от 60-100 тысяч рублей в месяц, а мужчины считают оптимальным для содержания семьи доход в 80-150 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

61% представительниц прекрасного пола Поволжья считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. 20% жительниц округа согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам. По мнению 18% респонденток, вклад полов в семейный бюджет должен быть соразмерным.

Лишь 52% сильной половины округа согласны с тем, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. При этом 33% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 15% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

45% опрошенных женщин округа считают, что мужчина должен зарабатывать 60-100 тысяч в месяц, чтобы содержать семью, 32% женщин полагают, что заработок должен быть от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. На доходы мужчин в размере 20-60 тысяч рублей в месяц согласны по 12% мужчин и женщин округа.

9% женщин и 12% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 200-500 тысяч рублей в месяц и более.

Большинство жителей Приволжского федерального округа положительно относится к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта. 69% мужчин и женщин округа отмечают их каждый год. Нейтральной позиции в ПФО по отношению к 23 февраля и 8 марта – «кто хочет, пусть отмечает» придерживаются 29% женщин и 27% мужчин. 2% женщин и 4% мужчин считают, что гендерные праздники надо отменить.

В тройку лучших подарков для мужчин ПФО на 23 февраля, по мнению жительниц округа, вошли носки, кружка, бритвенный станок (20%), подарок с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т.п.), набравший 17% и алкоголь (16%). У мужчин топ-3 подарков на День защитников Отечества выглядит немного иначе. На первом месте подарок с армейской символикой (31%), деньги (26%) и носки, кружка, бритвенный станок (18%).

Оценивая качества настоящего мужчины, прекрасная половина ПФО выше всего ставит верность и порядочность (24%), надежность и ответственность (23%), а на третье место ставят ум и знания (11%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9% и 8%.

Мужской рейтинг главных качеств настоящего мужчина отличается от женского. Тут лидируют ум и знания (20%), верность и порядочность (15%), а также надежность и ответственность (14%). Силу воли, упорство и терпение, а также смелость и решительность особо ценят по 9% мужчин округа, доброту, щедрость и легкий характер и чувство юмора лишь по 7%.

При этом лишь 1% прекрасной половины округа среди основных качеств настоящего мужчины упомянули богатство и высокую должность, 2% мужчин - инициативность и предприимчивость.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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