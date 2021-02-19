Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней экс-судьи Кировского района Казани за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, в 2017 году расследовалось уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. При этом судья была замешана в деле. Понимая, что в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело, она через знакомую обратилась к инспектору ДПС, который рассказывал о связях в полиции. Женщина попросила помочь решить вопрос, за это он попросил 5 млн рублей. В октябре 2017 она передала деньги», - говорится в сообщении.

Женщина была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы. Также к уголовной ответственности привлекали инспектора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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