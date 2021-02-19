Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Судья в Татарстане дала взятку, чтобы не попасть под суд за взятничество

19.02.2021, 13:51 159 1 prokazan.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней экс-судьи Кировского района Казани за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, в 2017 году расследовалось уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве. При этом судья была замешана в деле. Понимая, что в отношении нее может быть возбуждено уголовное дело, она через знакомую обратилась к инспектору ДПС, который рассказывал о связях в полиции. Женщина попросила помочь решить вопрос, за это он попросил 5 млн рублей. В октябре 2017 она передала деньги», - говорится в сообщении.

Женщина была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы. Также к уголовной ответственности привлекали инспектора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К другим новостям: 

- Давали советы или брали взятки: в Казани владелица детсадов обвинила воспитательниц в мошенничестве. Она рассказала, что ее бывшие сотрудницы продавали места в государственный садик, пользуясь доступом к базе данных ее клиентов. Вот только никто из родительниц мест так и не получил. А ведь сумма подобной услуги начинается от 30 тысяч рублей и выше. Как все это было и что говорят сами "мошенницы", узнавал корреспондент ProKazan. 

Татарстан Казань Общество Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда будут принимать решения о снятии ограничений
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
За сутки в Татарстане зарегистрировали 59 новых случаев коронавируса
Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции
«Ребенок практически не дышал»: в ДРКБ Казани спасли 7-летнего ребенка с коронавирусом
Сразу два рейда проведут сотрудники ГИБДД в Казани 19 февраля
Затопило: на улице Халитова в Казани произошел порыв трубопровода
Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках
Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*
Фестиваль Arenaland Zima пройдет в Казани 21 февраля
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
В Казани собираются построить крематорий: это решит проблему переполненности кладбищ
Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
В Казани с 1 марта поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
Роспотребнадзор проиграл битву: суд встал на сторону казанского театра имени Джалиля
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину
В Татарстане одобрили новый порядок организации митингов
Показать больше...

комментарии

Горожанин
2
19 февраля 2021
14:10
Название статьи - как закономерный итог двадцатилетнего правления .

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ