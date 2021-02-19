Банк «Открытие»: жители ПФО рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года

Чуть больше чем половина жителей ПФО (51%) сохранила уровень своих доходов или даже увеличила его во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. У 46% опрошенных доходы снизились, а еще 3% сообщили о полной потере дохода. При этом подавляющее большинство потерявших заработок надеются на его восстановление до «доковидного» уровня уже к концу 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

До начала пандемии 23% опрошенных жителей ПФО зарабатывали менее 20 тысяч рублей в месяц, 49% - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, у 27% месячные доходы составляли 50-100 тысяч рублей и 2% опрошенных зарабатывали от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц.

У 69% жителей ПФО была и, несмотря на коронакризис, осталась прежняя работа. 22% опрошенных потеряли работу из-за пандемии, при этом 9% из них уже смогли найти новое место. У 9% работы не было до пандемии и нет сейчас.

51% жителей округа не потеряли в доходах на пандемии: 46% опрошенных заявили, что их доходы на пандемии не изменились, еще 5% заявили об увеличении личных доходов. У 46% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 3% опрошенных потеряли доходы полностью.

Отмена жестких пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах жителей округа – очевидно, для их восстановления потребуется больше времени.

Около половины жителей ПФО (45%) из тех, кто потерял в доходах уже восстановили их до уровня начала 2020 года, еще 35% опрошенных предполагают, что это произойдет к концу 2021 года. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к «доковидному» уровню понадобится не меньше трех-пяти лет.

Согласно проведенному ранее опросу РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), мнения россиян в оценке первого года пандемии существенно разошлись. 39% опрошенных назвали прошедший год «тяжелым», 41% - «нормальным» («бывало и хуже, и лучше»), а 21% отозвались о 2020-м весьма позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.