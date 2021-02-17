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Фото: prokazan.ru

И заработал, и избежал тюрьмы: житель Татарстана отдал полицейским 7 гранат и 700 патронов

17.02.2021, 17:25 45 1 prokazan.ru
64-летний житель республики Татарстан (село Старые Бирюли) решил добровольно отдать стражам порядка внушительный арсенал оружия. Он принес в полицию 7 боевых гранат и около семи сотен патронов.
О поступке мужчины сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
 
Дежурный в отделе ОМВД РФ по Высокогорскому району был обескуражен, когда пожилой посетитель объяснил цель своего визита и показал, что именно принес стражам порядка. С собой у сельчанина оказалось 7 гранат РГД-5, 239 патронов, используемых в спортивном и охотничьем оружии, а также более 450 патронов для пистолета.
 
Поступок жителя Старых Бирюлей, согласно действующему законодательству, полностью освобождает его от какого-либо уголовного преследования. Если боеприпасы и оружие сдают добровольно, это - гарантия, что на скамью подсудимых и за решетку человек не отправится.
 
Мало того, мужчина сможет неплохо заработать: за добровольно выданный арсенал установлено вознаграждение. Например, за единицу огнестрельного нарезного оружия можно получить 3 тысячи рублей, за взрывчатку - 2 тысячи. За каждую сданную гранату он получит по 1,5 тысячи рублей, а каждый патрон оплачивается от 20 рублей за штуку. Таким образом, получится довольно внушительная прибавка к пенсии - более 20 тысяч рублей по самым предварительным подсчетам.
 
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комментарии

Горожанин
0
17 февраля 2021
17:32
Теперь дело за малым , узнать откуда это всё у него.

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