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Ввоз авто рухнул почти вдвое: почему на вторичке нет такого падения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российский рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал заметное расхождение между объёмами зарубежных поставок и внутренними перепродажами. В октябре 2026 года импорт подержанных легковых машин сократился на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, тогда как количество сделок внутри страны уменьшилось только на 10%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ».

За второй месяц осени российские импортёры ввезли 34 тысячи автомобилей с пробегом. Годом ранее этот показатель приближался к 60 тысячам машин. Таким образом, за двенадцать месяцев объём поставок существенно сократился.

При этом внутренний вторичный авторынок сохранил значительно более высокую активность. По предварительным оценкам аналитиков, в октябре россияне приобрели 585 тысяч подержанных легковых автомобилей против 653 тысяч за аналогичный период 2025 года.

Сопоставление этих показателей демонстрирует изменение соотношения между импортом и внутренними продажами. Если год назад количество ввезённых машин соответствовало приблизительно 9,2% объёма месячных перепродаж, то теперь этот показатель снизился до 5,8%.

Разница составила 3,4 процентного пункта. При этом речь идёт исключительно о сравнении двух статистических величин, а не о фактической доле иностранных автомобилей среди всех покупок на вторичном рынке.

Машины, которые поступили в Россию из-за рубежа в октябре, необязательно нашли покупателей в том же месяце. Кроме того, значительная часть сделок приходится на транспортные средства, которые уже длительное время эксплуатируются внутри страны.

Интересную картину показывает и сравнение с сентябрём. За месяц ввоз подержанных автомобилей уменьшился приблизительно на 5%. Одновременно количество внутренних перепродаж выросло на аналогичную величину.

Таким образом, два направления автомобильного рынка продемонстрировали противоположную динамику. Пока зарубежные поставки сокращались, покупательская активность на внутреннем рынке увеличивалась.

Эксперты связывают существенное годовое снижение импорта сразу с несколькими обстоятельствами. Одним из главных факторов стала высокая сравнительная база октября 2025 года, когда участники рынка стремились оформить автомобили до изменения правил расчёта утилизационного сбора.

Новые тарифы начали действовать с 1 декабря 2025 года. В преддверии их введения импортёры ускоряли поставки, что обеспечило необычно высокие показатели ввоза в конце осени прошлого года.

Изменилась и география зарубежных поставок. В октябре 2026 года основным источником подержанных автомобилей для российского рынка оставалась Япония. Её доля достигла 58,6% от общего количества ввезённых машин.

Второе место занял Китай с результатом 24,2%. Совместно эти страны обеспечили 82,8% октябрьского импорта автомобилей с пробегом. На Южную Корею пришлось значительно меньше — 6,3%.

Особенно заметное сокращение затронуло корейское направление. По сравнению с октябрём прошлого года количество ввезённых автомобилей уменьшилось с 13,8 до 2,1 тысячи экземпляров.

При этом снижение поставок из Южной Кореи началось ещё до октября. Ранее опубликованные данные за восемь месяцев также указывали на ослабление этого направления импорта.

Для российских покупателей изменения могут иметь разные последствия. На внутреннем рынке по-прежнему представлены сотни тысяч автомобилей, которые ранее прошли регистрацию в стране и теперь переходят от одного владельца к другому.

Однако предложение некоторых моделей, поступающих непосредственно из-за рубежа, может обновляться медленнее. Особенно это касается отдельных корейских автомобилей с мощными двигателями, для которых условия ввоза имеют существенное значение.

Поэтому сокращение импорта на 43% не означает аналогичного уменьшения всего предложения подержанных машин в России. При выборе автомобиля покупателям необходимо учитывать не только статистику поставок, но и доступность конкретной модели, её техническое состояние, возраст и окончательную стоимость приобретения.

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