В Челнах назначили нового главу управления здравоохранения

Руководителем городского управления здравоохранения Набережных Челнов стала Валентина Моисеева, ранее занимавшая пост заместителя начальника этого же ведомства. О кадровом решении объявил мэр города Наиль Магдеев на традиционном деловом понедельнике.

Предыдущий начальник управления Рустам Нугманов покинул должность в связи с переходом на другую работу. Как пояснил градоначальник, новое назначение Нугманов получил по решению министра здравоохранения Татарстана. Магдеев пожелал обоим специалистам успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности.