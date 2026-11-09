Сроки запуска новых станций казанского метро сдвинулись на три года

Запуск первого участка второй линии казанского метро отложен до 2030 года. Изначально новые станции планировали открыть в 2027-м, но из-за нехватки финансирования сроки пришлось пересмотреть. Об этом сообщили в ГБУ «Главстрой», которое выступает заказчиком строительства.

Речь идет о четырех станциях: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Стоимость проекта ранее оценивалась в 47 млрд рублей, однако из-за удорожания материалов и строительных работ расходы выросли. Федерального софинансирования нет, а республика ежегодно выделяет на строительство около миллиарда рублей.

Как отметил представитель заказчика, для завершения проекта необходимы дополнительные средства. На будущих станциях пока не установлено основное оборудование и не подведены высоковольтные линии. При этом подземные работы продолжаются: соединительный тоннель между действующей станцией «Дубравная» и будущей «100-летие ТАССР» готов примерно на 60%. Из-за сложных геологических условий часть работ строители выполняют вручную.

Ранее власти Татарстана рассчитывали открыть новые станции в 2027 году, однако этот срок не был окончательно утвержден. Позднее рассматривался 2029 год, но и его признали труднодостижимым. Сейчас казанский метрополитен насчитывает 11 станций, последнюю из них, «Дубравную», открыли в 2018 году.