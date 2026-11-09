РПЦ раскрыла, чем страшен брак с братом мужа сестры

Русская православная церковь не допускает венчания двух родных братьев с двумя родными сёстрами из другой семьи. Подобные союзы противоречат установленным церковным правилам, которые определяют допустимые степени родства между будущими супругами. Об этом рассказал иерей Филипп Ильяшенко, служащий в московском храме Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, сообщает «Абзац».

Священнослужитель пояснил, что запрет связан с особенностями православного брачного законодательства. Церковь рассматривает ситуацию, когда два брата создают семьи с двумя сёстрами, как препятствие для совершения таинства венчания.

По словам отца Филиппа, подобные ограничения возникли не по личному усмотрению отдельных представителей духовенства. Их предусматривают общецерковные нормы, которые регулируют заключение браков между людьми, имеющими определённые родственные связи.

Основные положения содержатся в документе «О канонических аспектах церковного брака». Его утвердил Архиерейский собор Русской православной церкви в 2017 году. Документ устанавливает обстоятельства, при которых священнослужители не могут совершать венчание.

Особое внимание церковные правила уделяют не только кровному родству, но и так называемому свойству. Этот термин обозначает родственные отношения, которые возникают между семьями в результате заключения брака.

Именно к такой категории относится ситуация, когда два родных брата намерены жениться на двух родных сёстрах. Хотя будущие супруги не обязательно имеют общих кровных родственников, церковное право рассматривает возникающие между семьями связи как препятствие для венчания.

Иерей Филипп Ильяшенко подчеркнул, что соответствующие ограничения закреплены в канонических документах и обязательны для соблюдения при совершении церковного брака.

При этом священник уточнил, что за нарушение данного правила церковь не предусматривает отдельного наказания. Однако сознательное пренебрежение установленными нормами, по его мнению, отдаляет верующего от церковной жизни.

Таким образом, запрет касается прежде всего возможности православного венчания. Церковные требования определяют допустимость религиозного брака и не означают автоматического запрета на государственную регистрацию отношений.

Может быть интересно: