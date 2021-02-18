Автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года

Более 55% таможенных поступлений в бюджет РФ в IV квартале 2020 года пришлось на автомобильную промышленность и электронику. Существенный спад оборотов продемонстрировал фармрынок. Как пандемия и законодательные инициативы повлияли на отраслевые обороты в 2020 году, рассказали аналитики «Таможенной карты» (входит в группу банка «Открытие»).

Согласно исследованию, проведенному аналитиками платежного сервиса «Таможенная карта», доля таможенных платежей в федеральный бюджет компаний автомобильного сектора в октябре-декабре минувшего года составила 30,8%, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Таможенные перечисления участников рынка электроники и электротоваров обеспечили 25,3% общих поступлений в бюджет в последние три месяца 2020 года. Совокупная доля оборотов таможенных платежей компаний автопрома и электроники в IV квартале 2020 года составила 56,1%.

«2020 год бросил вызов мировой экономике. Пандемия и связанные с ней ограничения не могли не отразиться на участниках внешнеэкономической деятельности. В этом смысле сфера ВЭД – одна из наиболее чувствительных к внешним факторам отраслей. Вопреки самым пессимистичным прогнозам, в этом секторе мы наблюдаем рост в ряде сегментов экономии: автомобильном секторе, электротоваров, электронике и других. Данные сегменты являются приоритетными направлениями в «Таможенной карте». В рамках реализации стратегии компания предлагает цифровизацию сервисов трансграничной торговли, объединив их в единую платформу. Обновленная «Таможенная карта» сегодня – не только расчетный сервис, но и возможность формирования управленческих отчетов, заполнение и передача деклараций, юридическое сопровождение. Накопленная компанией экспертиза в вопросах трансграничной торговли и таможенного оформления позволяет нам работать с разными сегментами: как с крупнейшими участниками, так и с клиентами МСБ», — прокомментировала председатель совета директоров «Таможенной карты», заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

По мнению экспертов «Таможенной карты», рост импортных платежей в автопроме обусловлен несколькими факторами. Осенью 2020 года на рынке наблюдался дефицит автомобилей, связанный с апрельским карантином автозаводов. Покупательский спрос подогрела и ситуация с ослаблением рубля: с начала осени доллар вырос в цене с 74 рублей до 78 (с пиком около 80 рублей), курс евро преодолел отметку в 90 рублей. Оживление потребительской активности и спад производства, связанные с COVID-19, обеспечили кратное увеличение стоимости автомобилей и, соответственно, оборотов импортных производителей.

Увеличение таможенных оборотов в сегменте электроники и электротоваров аналитики «Таможенной карты» связывают с переходом россиян на «удаленку» и дистанционное обучение из-за пандемии, а также высокой популярностью видеоигр. Это спровоцировало рост продаж персональных компьютеров, ноутбуков и аксессуаров к ним в 2020 году. Ковидные ограничения также подстегнули спрос на бытовую технику и электронику: люди стали больше тратиться на обустройство своих домов, где они теперь проводят больше времени. Дополнительным драйвером для рынка бытовой техники и электроники стала девальвация рубля в 2020 году.

Эксперты «Таможенной карты» также указывают на рост оборотов в октябре-декабре 2020 года продовольственных и непродовольственных отраслей (+26% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году). Упавший в начале 2020 года спрос крупным игрокам удалось восстановить путем стимулирования продаж и перехода ритейла в онлайн.

Вместе с тем в «Таможенной карте» отметили резкое сокращение в последние три месяца 2020 года оборотов в отрасли «Медицина и фармацевтика» (-36% по сравнению с IV кварталом 2019 года). Основной причиной падения оборотов аналитики назвали проблемы, вызванные сбоем в системе маркировки лекарств в конце 2020 года.

«Мы ожидаем в первом полугодии 2021 года продолжение роста объемов импорта и роста его доли (до 70%) в общих сборах ФТС. Драйверами, по нашему мнению, останутся автопром и электроника, что будет сопровождаться ростом цен на данную продукцию. Кроме того, мы ожидаем рост оборотов и транзакционной активности российских импортеров малого и среднего бизнеса, которые показали положительную динамику в 4-кв. 2020 г.», — резюмировал генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

«Таможенная карта» – российская национально значимая платежная система, первый оператор таможенных платежей в России. Для участников ВЭД мы предлагаем сервисы онлайн-оплаты таможенных платежей и декларирования, которые доступны круглосуточно. Предоставляем бесплатный сервис по декларированию товаров «Онлайн декларант». Наша стратегия предусматривает переход к мультисервисной модели, включающей в себя широкий спектр услуг для участников ВЭД.

Аналитики «Таможенной карты» на постоянной основе следят за изменениями рынка и ключевыми трендами. Оценка рынка и оперативное реагирование на запросы клиентов, исходя из их потребностей, являются приоритетными направлениями для компании как при разработке новых продуктов, так и при модификации действующей продуктовой линейки

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